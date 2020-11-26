Власти Севастополя решили брать воду из озера на месте святого родника

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Около 1 млн кубометров воды планируют забрать из озера севастопольского города Инкерман для покрытия дефицита из-за засухи, сообщил и.о. замгубернатора Николай Жигулин.

"Ведется прокладка трубопровода для забора оттуда воды в городскую систему с последующей очисткой. Это вынужденная мера. Мы планируем взять оттуда порядка 1 млн кубов. Знаем, что этот водоем природно восполнится – там есть источники подземных вод, родники", - сказал Жигулин на заседании Законодательного собрания Севастополя в четверг.

Чиновник пояснил, что озеро станет в этом году резервным источником. "К сожалению, нам приходится это делать, потому что воды, действительно, не хватает. Мы ищем все возможные способы, чтобы город не испытывал неудобств в части графиковости подачи воды", - отметил он.

В Инкермане одно озеро, оно названо в честь святого Климента и находится рядом с одноименным мужским пещерным монастырем. По легенде, в I веке нашей эры после молитв сосланного епископа Климента у карьера, где добывали белый камень, появился родник. Информация о чуде быстро распространилась на полуострове, источник начали называть целебным.

По информации из открытых источников, во второй половине ХХ века из-за взрывных работ родник повредили, и образовалось озеро.

Как сообщалось, в Севастополе из-за снижения уровня водохранилища объявлен режим повышенной готовности. На данный момент в городе параллельно реализуются три крупных проекта для пополнения запасов: к концу года начнется переброска воды из Кадыковского карьера и озера у горы Гасфорта, а к весне появится техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения региона, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.