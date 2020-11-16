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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
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Переболевших COVID-19 россиян будут выписывать после первого отрицательного теста

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила постановление, которым ограничила 48 часами выполнение теста на коронавирус ограничен 48 часами, а также разрешила выписку пациентов с COVID-19 после одного отрицательного результата тестирования.

Пандемия коронавируса

Из документа следует, что пациент должен получить на руки результат теста в течение 48 часов с момента поступления его биоматериала в лабораторию. Сейчас тесты выполняются в течение 72 часов.

Выписка пациентов на работу или в иные организованные коллективы после лечения коронавирусной инфекции "осуществляется при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР на наличие возбудителя COVID-19". В действующем постановлении не говорилось, сколько тестов необходимо сделать.

Выписать больного из больницы для лечения дома можно и до отрицательного результат теста за исключением выписки пациентов, живущих в коммунальных квартирах, общежитиях и гостиницах.

Санитарно-эпидемиологические требования, утвержденные Роспотребнадзором в связи с коронавирусом и касающиеся мероприятий, препятствующих его распространению, тестирования, госпитализации и дезинфекции, продлены до 2022 года.

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Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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