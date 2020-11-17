Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Компания Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию совместной с немецкой BioNTech вакцины от COVID-19 в России.

"Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Pfizer в России во вторник.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации вакцины от коронавируса в РФ.

Американская компания Pfizer сообщала, что вакцина во время третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 40 тысяч человек, показала более чем 90-процентную эффективность.

"Компания Pfizer работает над тем, чтобы наша вакцина-кандидат смогла удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения. Мы будем тесно сотрудничать с международными организациями, правительствами стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать вместе",- отметили там.

Накануне компания Moderna сообщила, что, по предварительным данным, эффективность вакцины составляет 94%.

Эффективность отечественной вакцины "Спутник V" института имени Гамалеи, по данным разработчиков, составляет 92%. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тысяч человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, а также отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою цельновирионную вакцину, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействовано 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Еврокомиссия одобрила 11 ноября заключение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer контракта, предусматривающего первоначальную закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.

Данный контракт с BioNTech и Pfizer рассчитан на производство вакцин в Европе, включая уже ранее подписанные ЕК контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершенные успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna, сообщили в Европейской комиссии. Большие партии вакцины Pfizer закупит США.