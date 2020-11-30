Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Журналист Иван Сафронов Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта арест журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Перед этим друзья и родственники журналиста собирали за него поручительства.

Сафронов, ныне советник гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля и с тех пор находится в СИЗО. По данным его защиты, следствие ФСБ подозревает его в передаче чешской спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничеством России со странами Африки и о действиях российских военных на Ближнем Востоке. По версии следствия, он был завербован в 2012 году, а секреты выдал в 2017 году. Конечным получателем информации следствие считает США.

Сафронов вину не признает.

Следователь ранее не разрешил арестованному позвонить матери в день ее рождения, поскольку мать является свидетелем по его делу и в ФСБ считают их общение нежелательным.