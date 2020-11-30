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Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта
Журналист Иван Сафронов
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 7 марта арест журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Перед этим друзья и родственники журналиста собирали за него поручительства.

Сафронов, ныне советник гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля и с тех пор находится в СИЗО. По данным его защиты, следствие ФСБ подозревает его в передаче чешской спецслужбе секретной информации о военно-техническом сотрудничеством России со странами Африки и о действиях российских военных на Ближнем Востоке. По версии следствия, он был завербован в 2012 году, а секреты выдал в 2017 году. Конечным получателем информации следствие считает США.

Сафронов вину не признает.

Следователь ранее не разрешил арестованному позвонить матери в день ее рождения, поскольку мать является свидетелем по его делу и в ФСБ считают их общение нежелательным.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля – 30 ноября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов ФСБ Лефортовский суд Роскосмос

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