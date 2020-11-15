Глава Минтранса РФ Савельев заразился коронавирусом

Врио министра назначен его заместитель Нерадько

Виталий Савельев Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - У нового министра транспорта России Виталия Савельева, 11 лет руководившего "Аэрофлотом", подтвердилось заражение коронавирусом. Он отправляется на самоизоляцию, временно исполняющим обязанности главы Минтранса РФ назначен заместитель Савельева Александр Нерадько.

"Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат", - сообщили в пресс-службе Минтранса журналистам.

"В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько", - добавили в ведомстве.

Савельев был назначен министром транспорта России 10 ноября, на этом посту он сменил Евгения Дитриха. Савельеву 66 лет. До своего назначения в Минтранс РФ он на протяжении 11 лет занимал пост гендиректора "Аэрофлота".