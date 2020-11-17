Мэр Бийска повторно заразился коронавирусом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - У главы администрации Бийска (Алтайский край) Александра Студеникина вновь выявлен коронавирус, он перешел на дистанционный режим работы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре мэрии.

"Александр Петрович (Студеникин - ИФ) в минувшую пятницу перед планируемой командировкой получил результаты тестов, подтверждающие коронавирус. Он сразу же ушел на самоизоляцию, на дистанционный режим работы - он исполняет свои обязанности из дома, проводит совещание. Его состояние нормальное, удовлетворительное", - сказали в пресс-центре.

В октябре у мэра Бийска уже был подтвержден коронавирус, тогда он тоже руководил городом дистанционно. Месяц назад Студеникин получил отрицательные результаты теста на COVID-19, подтвердившие его выздоровление.

В мэрии отметили, что не исключают ошибочные результаты тестов.