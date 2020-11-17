Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Мэр Бийска повторно заразился коронавирусом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - У главы администрации Бийска (Алтайский край) Александра Студеникина вновь выявлен коронавирус, он перешел на дистанционный режим работы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре мэрии.

"Александр Петрович (Студеникин - ИФ) в минувшую пятницу перед планируемой командировкой получил результаты тестов, подтверждающие коронавирус. Он сразу же ушел на самоизоляцию, на дистанционный режим работы - он исполняет свои обязанности из дома, проводит совещание. Его состояние нормальное, удовлетворительное", - сказали в пресс-центре.

В октябре у мэра Бийска уже был подтвержден коронавирус, тогда он тоже руководил городом дистанционно. Месяц назад Студеникин получил отрицательные результаты теста на COVID-19, подтвердившие его выздоровление.

В мэрии отметили, что не исключают ошибочные результаты тестов.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Бийск коронавирус Александр Студеникин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о формировании новой мутации коронавируса в Сибири

Попова сообщила о формировании новой мутации коронавируса в Сибири
Пандемия коронавируса

Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России

Пандемия коронавируса

В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"

В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"
Пандемия коронавируса

В России COVID-19 диагностирован еще у 22 410 человек

В России COVID-19 диагностирован еще у 22 410 человек
Пандемия коронавируса

Карелия заняла первое место в стране по заболеваемости COVID за сутки

Карелия заняла первое место в стране по заболеваемости COVID за сутки

Иностранный военный самолет экстренно сел в Хабаровске

Пандемия коронавируса

Собянина попросили отложить расширение платных парковок на время пандемии

Самолет Сургут - Москва вынужденно приземлится в Ханты-Мансийске

Пограничники в Приморье изъяли 450 кг трепанга и более 400 рогов сайгака

Из-за ЧП с составом под Владимиром изменен маршрут пассажирских поездов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');