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Думе предложили внести "поправку Терешковой" в закон о выборах президента

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о приведении в соответствие с измененной Конституцией законов о выборах и референдумах. В нем есть положение о включении в закон о выборах президента поправки, которая выводит Владимира Путина из-под ограничения на два президентских срока.

Изменение Конституции

"Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу,занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в законопроекте №1057340-7.

Также в законе о выборах президента предлагается прописать, что избираться президентом не может гражданин России, занимавший должность президента два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении президентских выборах должность президента второй срок.

В этот же закон предлагается включить конституционное положение о том, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Россию".

Авторами законопроекта стали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова. До изменения Конституция не разрешала одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Закон о поправке к Конституции предложил отказаться от слова "подряд", а также дополнить сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Хроника 15 января – 17 ноября 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Андрей Клишас Павел Крашенинников Валентина Терешкова Конституция Ольга Савостьянова

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