Алиев исключил возможность наделения Карабаха особым статусом

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Для Азербайджана неприемлема возможность наделения Нагорного Карабаха особым статусом, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Ни о каком статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях", - сказал Алиев во время посещения Физулинского района.

По его словам, карабахский конфликт перешел в фазу политического урегулирования. "И на этом этапе азербайджанская сторона добивается поставленных целей. Освобождение города Шуша, на следующий день свыше 70 населенных пунктов, ознаменовало завершение военного этапа разрешения. Как я уже ранее заявлял, в данном конфликте, как показала ситуация, есть военно-политический путь урегулирования и Азербайджан это продемонстрировал на поле битвы", - сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что начались работы по восстановлению региона. "В настоящее время идет точный расчет ущерба, нанесенного армянской стороной, а затем восстановительные работы. Враг полностью разрушил инфраструктуру на оккупированных землях. (...) Все граждане, пострадавшие от оккупации, получат государственную поддержку и вернутся на свои родные земли. Мы это будем вести планомерно", - добавил президент Азербайджана.

При посещении Джабраильского района Алиев также заявил, что Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба, нанесенного армянской стороной в этом, а также в Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха.

"Это центр города Джабраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Остальную инфраструктуру, включая жилые дома, школы, общественные здания, все буквально разрушили. Они за все ответят в международных судах. Я еще раз говорю, сюда прибудут международные организации, эксперты, будет рассчитан нанесенный урон за последние 30 лет, будем добиваться получения компенсации", - сказал он.

В минувший понедельник премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянским приоритетом в новой повестке переговоров об урегулировании карабахского конфликта является определения статуса спорного региона.

9 ноября Алиев заявил BBC News, что Нагорный Карабах является и останется неотъемлемой частью республики, но добавил, что готов предоставить региону "определенный уровень самоуправления" после восстановления территориальной целостности страны.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.