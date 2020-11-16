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Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в стране.

"Раненная экономика перегружена огромными социальными проблемами. В результате большого потока беженцев (...) в Армению произошла гуманитарная катастрофа. Параллельно тяжелая ситуация с пандемией коронавируса", - говорится в послании президента, опубликованном в понедельник.

Президент Армении также заявил, что можно проиграть в сражении, но непозволительно проиграть как нация.

Саркисян также призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Перед вами сегодня большая ответственность обеспечить в стране порядок, быть сильными, решительными. Ни одно отклонение от закона и законности, ни одно нарушение неприемлемо и непростительно. Призываю вас сохранять и соблюдать закон и законность", - сказал он.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно Никол Пашинян с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.

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