В России создали новый комплекс для управления артиллерийским огнем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новый комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" создан в России, заявил "Интерфаксу" в среду представитель Ростеха.

В госкорпорации рассказали, что перспективный малогабаритный комплекс по заданию Минобороны РФ холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" создал практически за год. Работы велись за собственные средства предприятия-разработчика - АО "ВНИИ "Сигнал".

Комплекс успешно прошел государственные испытания, заключен первый госконтракт на его поставку в войска, отметили в Ростехе.

В госкорпорации сообщили, что "Планшет-А" построен на отечественной элементной базе, включая процессор.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", он обеспечивает быстрое развертывание артиллерийского подразделения, позволяет в минимальные сроки провести расчет установок для стрельбы и их корректировку, может управлять всеми видами минометов, буксируемой артиллерии, а также РСЗО. Комплекс стыкуется со всеми отечественными приборами наблюдения и разведки, заявили в Ростехе.

Отмечается, что его презентация широкой аудитории запланирована на форуме "Армия-2020".