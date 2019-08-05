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Умер пострадавший при взрыве на заводе, выпускавшем снаряды для "Катюш"

При взрыве пострадали пять человек, двое получили обширные ожоги

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В больнице умер один из пяти пострадавших при взрыве, который случился 31 июля на Пермском пороховом заводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В больнице остается еще один пострадавших, еще троих перевели на амбулаторное лечение, добавил представитель ведомства.

Взрыв на заводе произошел во время демонтажа оборудования. Двое из пяти пострадавших получили обширные ожоги: 60% и 35% поверхности тела.

По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских оборонных предприятий. Он производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. Во время Великой отечественной войны завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО "Катюша".

Пермь Пермский пороховой завод Катюша

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