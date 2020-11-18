В Улан-Удэ торговцы вышли на митинг против частичного локдауна

Они требуют, чтобы власти либо закрыли все предприятия, либо отменили все ограничения

Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В центре Улан-Удэ около 40 предпринимателей из торговых центров устроили акцию протеста против двухнедельных ограничений на работу, которые были введены с 16 ноября из-за коронавируса. Они требуют либо полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений.

Бизнесмены устроили сход против закрытия торговых центров в Улан-Удэhttps://t.co/P8RbK3ZC9i pic.twitter.com/5lsGmbWcEJ — Тайга.инфо (@taygainfo) November 18, 2020

Люди стоят недалеко от площади Советов между торговыми центрами "Форум" и "Столичный", передает корреcпондент "Интерфакса". Они сформировали инициативную группу и написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор.

"Сейчас мы на митинге собираем подписи и планируем проводить одиночные пикеты на площади Советов", - сообщила журналистам представитель группы.

"Мы - самое слабое звено, а федералы сильное. Почему местный торговый центр "Столичный" закрыт, а напротив большой торговый центр "Форум" открыт и туда активно заходят люди. Люди вынуждены сократить все, даже сотрудников. Мы возмущены тем, что мы не можем работать, а федералы могут. И они сейчас фактически монополисты", - объяснила она.

Власти Бурятии на две недели запретили работу общепита, торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. В республике продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, магазины, торгующие мобильными телефонами, и салоны связи, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости. Глава региона Алексей Цыденов обещал, что после 30 ноября ограничения продлевать не будут.

"Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", - говорил он.