Протестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент Сербии

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белграде тысячи людей пытались в ночь на 8 июля штурмовать здание парламента Сербии, протестуя против планов ввести комендантский час из-за коронавируса, сообщает АР. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, полиция применила слезоточивый газ и в отдельных случаях - дубинки.

1st #COVID19 revolution?#Belgrade :

18h @avucic announced a whole-weekend lock-down

20h people r occupying main streets

22h-ish protestants have entered the Parliament,clashing with police

23h in the meantime, national @RTSinfo is streaming movie from China

🤷‍♀️

📸 @LokalniFront pic.twitter.com/VZDwUS3p8u — nevavu (@nevavu) July 7, 2020

Нескольким протестующим удалось ненадолго ворваться в парламент, но их оттуда вытеснил спецназ.

Противники возвращения карантинных мер забрасывали полицию камнями, бутылками и яйцами и кричали "В отставку!" В потасовках с полицейскими участвовали, по данным АР, сторонники ультраправых движений.

Еще одна группа протестующих пришла к зданию государственного телевидения, которое оппозиция обвиняет в проправительственной позиции. Там также произошли стычки с полицейскими.

В городе были подожжены несколько полицейских автомобилей.

Глава полиции Сербии Владимир Ребич заявил в телеэфире, что несколько полицейских получили травмы. Он также сообщил, что есть задержанные. По его словам, в ряде других городов страны прошли менее масштабные акции. Ребич призвал сограждан помочь властям снизить накал напряженности.

Премьер-министр страны Ана Брнабич осудила "вандализм политиков", которые стоят за этой "вспышкой насилия", организованной у парламента в момент, когда государство и система здравоохранения находятся под самым серьезным эпидемиологическим давлением с начала пандемии.

7 июля президент Александр Вучич заявил, что в Белграде сложилась критическая и тревожная ситуация по коронавирусу и больницы близки к предельной загрузке. Он объявил, что введет в столице с 18:00 пятницы до утра понедельника комендантский час и запретил собираться группами больше чем по пять человек.

По данным Минздрава Сербии на вторник, за предыдущие сутки в стране выявили 299 новых случаев заражения коронавирусом и умерли 13 зараженных. Всего в Сербии подтверждено 16 719 случаев COVID-19 с 330 летальными исходами.