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Кафе и ТЦ возобновят работу в Бурятии после 2-недельного закрытия

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Бурятии принял решение о возобновлении с 1 декабря работы организаций торговли, общепита и потребительских услуг после двухнедельного закрытия, сообщает пресс-служба правительства республики в пятницу.

При этом отмечается, что для всех организаций сохраняются требования по эпидемиологической безопасности посетителей. Так, руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов необходимо разделить потоки входящих и выходящих из здания посетителей. Вход покупателей во все помещения допускается только в масках.

Также посетителям должна быть предоставлена возможность приобрести маски и перчатки при входе в торговый центр.

Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей. Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22:00. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей.

Как сообщалось, 18 ноября предприниматели ряда торговых центров Улан-Удэ вышли на улицы в центре города в знак протеста против введенных региональным правительством ограничений.

Бурятия с 16 ноября ввела жесткие меры по борьбе с COVID-19, на две недели прекращалась работа предприятий общественного питания, торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун.

Разрешено было работать продовольственным магазинам, аптекам, магазинам, торгующим мобильными телефонами, непродовольственными товарами первой необходимости.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, после 30 ноября ограничения продлеваться не будут.

Бурятия Коронавирус

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