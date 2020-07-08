Сербская полиция задержала 23 человек после ночных "антикарантинных" протестов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Сербии задержаны пока 23 человека после многочасовых беспорядков и столкновений с полицией, которые произошли в ночь на 8 июля в Белграде и некоторых других городах. Как передает АР, о числе задержанных сообщил шеф полиции Сербии Владимир Ребич в эфире телекомпании RTS.

Беспорядки устроили люди, которые вышли на улицы в знак протеста против планов президента Александра Вучича ввести комендантский час с вечера пятницы из-за коронавируса. В столкновениях пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Полиция и спецназ применяли силу только в случае крайней необходимости, заверил Ребич.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать личности и искать активных участников беспорядков.

После выступления Вучича к парламенту Сербии в Белграде пришли несколько тысяч протестующих, которые пытались штурмовать здание и бросали в полицейских камни, бутылки и яйца, жгли полицейские автомобили. Полиции пришлось применять дубинки и слезоточивый газ.

В минувший вторник президент страны заявил, что эпидемиологическая обстановка ухудшилась, нужно возвращать ограничения и, вероятно, с пятницы вечера и до утра понедельника он объявит в Белграде комендантский час. Оппозиция ранее критиковала Вучича за поспешную отмену карантинных мер ради проведения парламентских выборов в июне.

В среду Вучич заявил, что еще неделю назад он думал ввести локдаун на территории всей Сербии, но этого не выдержит экономика страны. Главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон также в среду сказал, что введение комендантского часа пока только обсуждается и возможно его еще и не объявят.