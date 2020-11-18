Песков отказался комментировать переход Цуканова в "Ростелеком"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал "Ростелекому" вопрос о назначении бывшего полпреда президента на Урале Николая Цуканова старшим вице-президентом компании.

Его спросили, был ли у Цуканова шанс остаться на госслужбе после отставки с поста полпреда.

"Это вопросы в "Ростелеком" и к самому Цуканову, это же уже не должность государственной службы", - ответил Песков.

Цуканов был полпредом президента в Уральском федеральном округе с июня 2018 года по 9 ноября 2020 года. Его сменил бывший глава Минстроя Владимир Якушев.

В 2017-2018 годах Цуканов был помощником президента, с 2016 по 2017 год - полпредом в Северо-Западном федеральном округе (2016-2017 гг.). С сентября 2010 года по июль 2016 года он был губернатором Калининградской области.

17 ноября "Ростелеком" сообщил, что Цуканов стал старшим вице-президентом компании по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.