Песков не стал комментировать возможность назначения главы Минстроя полпредом в УрФО

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют возможные кадровые перестановки в правительстве, в том числе информацию о возможном назначении главы Минстроя Владимира Якушева полпредом президента в Уральском федеральном округе.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые вопросы и не делаем это и сейчас", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли планируется назначение Якушева полпредом президента.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли к нынешнему полпреду президента в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову какие-то претензии. "На такие вопросы мы тоже не отвечаем", - сказал он.