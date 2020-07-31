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Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к экстремизму отчуждение части территории России.

Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

24 июля закон, признающий экстремизмом нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, одобрил Совет Федерации.

Подписанный документ вносит уточнение в терминологию действующего федерального закона номер 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

Авторами закона выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Соответствующие поправки приводят законодательство РФ по противодействию экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции. Частью 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Владимир Путин

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