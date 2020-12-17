Путин назвал россиян авторами поправок к Конституции

Он также объяснил, почему основной закон решили изменить именно в 2020 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 1993 года именно в 2020 году, потому с тех пор ситуация изменилась и для внесения правок появились возможности. Он объяснил это на пресс-конференции 17 декабря и добавил, что по сути авторами новой редакции Основного закона стали сами граждане.

Президент поблагодарил россиян за активное участие в подготовке этих поправок и в участии в общероссийском голосование, которое он назвал "по факту референдумом".

Он отметил, что раньше многое из того, что меняют поправки, было невозможно. При этом он подчеркнул, что фундаментальные основы Конституции остались без изменений.

Путин напомнил, что Конституция 1993 года принималась в сложнейших условиях, когда танки и автоматическое оружие стреляли по парламенту в Москве. Тогда Конституция "в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития", добавил он.

Сейчас ситуация в стране другая, и появилась возможность вносить поправки в Основной закон, продолжил президент.

Для примера он привел поправку об обязанности правительства индексировать пенсии не реже раза в год. "Как это можно было прописать раньше?", - отметил он и добавил, что раньше пенсии не платили по полгода, денег не было.

Внесение же этой гарантии в Конституцию будет означать, что чиновники не смогут больше уклоняться от индексации пенсий, объяснил он.

Вторым примером он привел поправку о недопустимости нарушать неприкосновенность российской территории.

"При состоянии армии в 1993 году можно было это прописать? Ну, говорить можно было что угодно, но могли мы это обеспечить? - спросил президент. - На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, а армия была развалена".

Сейчас, по его словам, несмотря на сокращения, российская армия усилилась и даже "наши оппоненты" отмечают повышение ее эффективности. Он назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире. Поэтому теперь обязанность армии защищать целостность территории можно прописать в Основном законе, добавил он.