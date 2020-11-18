В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еще 73 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 8 009 до 8 082 человек.
Накануне оперштаб Москвы сообщал о смерти 76 человек с коронавирусом.
С начала пандемии в российской столице зарегистрировано свыше 530 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 382 тысяч заболевших к настоящему моменту выздоровели.
За минувшие сутки в Москве по выздоровлению выписаны 5 503 человека, при этом было выявлено 4 174 новых заболевших.