В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Еще 73 пациента с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 8 009 до 8 082 человек.

Накануне оперштаб Москвы сообщал о смерти 76 человек с коронавирусом.

С начала пандемии в российской столице зарегистрировано свыше 530 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 382 тысяч заболевших к настоящему моменту выздоровели.

За минувшие сутки в Москве по выздоровлению выписаны 5 503 человека, при этом было выявлено 4 174 новых заболевших.