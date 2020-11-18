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Врио губернатора Белгородской области назначен Вячеслав Гладков

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности губернатора Белгородской области", сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Белгородской области Евгением Савченко (...) постановляю назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", - говорится в тексте указа главы государства.

22 сентября стало известно, что Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Савченко. 70-летний Савченко руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в сентябре 2017 года с 69,29% голосов.

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