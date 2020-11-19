В Петербурге потеплело до рекордных 10,3 градуса

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге установлен температурный рекорд для 19 ноября: в городе потеплело до 10,3 градуса, следует из данных ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 1978 году и составил плюс 9 градусов.

Накануне синоптики прогнозировали, что благодаря атмосферному фронту в четверг воздух может прогреться до плюс 11 градусов. Впрочем, ожидается, что тепло в городе не задержится.