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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:51Заразились
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В Москве уменьшилось количество новых случаев COVID-19

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным на воскресенье, количество госпитализированных с COVID-19 в столице по сравнению с прошедшими сутками уменьшилось.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в городе подтверждено 6 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 358 пациентов с COVID-19. Отмечается, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 426 человек.

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Накануне в столице было рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 7 168, госпитализировали в стационары 1 535 человек.

Как сообщили в оперштабе, 12,2% среди заболевших - дети, 43,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% - от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет, а 3,7% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 553 713 случаев коронавируса, умерло 8 308 человек, 405 577 пациентов вылечились от инфекции.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Москва Коронавирус

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