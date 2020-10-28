Дегтярев усилил свою охрану из-за угроз

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев установил перед своей приемной металлоискатель и усилил охрану из-за угроз в свой адрес, в том числе от тех, кого "оттащили от корыта". Он объяснил это на пресс-конференции об итогах первых ста дней работы в администрации региона.

"Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану. Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства, - отметил он. - Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно, и в общем-то это ненормально".

Чиновник также сказал, что продолжит ходить на домашние матчи хоккеистов "Амура", несмотря на то, что болельщики негативно отреагировали на его появление на трибуне. Такое поведение зрителей его не обижает.

"Меня вообще везде плохо встречают. Это нормально. Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Вся карьера, с первого дня в политике. Встречают-то по-разному на хоккейных матчах. Буду ходить обязательно. Я председатель попечительского совета, я несу ответственность за клуб, за его будущее, за радость наших болельщиков, - сказал Дегтярев. - Если там кто-то посвистел, кто-то покричал, меня это не задевает. Я их всех люблю, всех наших болельщиков, и не обижаюсь. Нормально, это эмоции, спорт, мне от этого, как говорится, плохо не становится. Пусть все выражают свою позицию открыто и нормально".

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев занимает должность врио губернатора Хабаровского края с 20 июля. 9 июля губернатор региона Сергей Фургал, избравшийся от ЛДПР, был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов.

Фургал вину не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Дегтярев отказывался общаться с протестующими, объясняя, что предпочитает корректные форматы общения.