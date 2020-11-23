"Мосбиржа" планирует начать торги ADS Ozon 24 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует начать торги американскими депозитарными акциями (ADS) Ozon Holdings PLC во вторник, 24 ноября, в 18:30 по московскому времени при условии старта торгов на NASDAQ, говорится в материалах организатора торгов.

Ozon получил листинг на "Мосбирже" 19 ноября. ADS компании включены в первый котировальный список. Торговый код - OZON.

"В связи с тем, что на биржах США 26 ноября - неторговый день, а 27 ноября - сокращенный торговый день, торги акциями Ozon на "Московской бирже" будут проводиться с ограничениями", - предупредила биржа.

В режиме основных торгов с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях расчеты по сделкам, заключенным 24, 25 и 26 ноября, будут осуществляться 30 ноября 2020 года; расчеты по сделкам, заключенным 27 ноября и позже, будут проведены в обычном режиме - на второй торговый день.

В режимах переговорных сделок (РАС) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) с расчетами в рублях на основной и вечерней сессиях сделки в период с 24 по 27 ноября включительно можно будет заключать с расчетами не ранее 30 ноября 2020 года; сделки 30 ноября можно будет заключать в обычном режиме (с учетом стандартных ограничений на сделки с кодами расчетов "сегодня" на вечерней сессии).

Торги ADS Ozon Holdings PLC с 24 ноября будут проходить с частичным обеспечением и возможностью открывать короткие позиции.

Ozon планирует провести IPO на NASDAQ. Источники агентства Reuters и "Интерфакса" отмечали, что одновременно или вскоре после листинга в США Ozon может провести вторичный листинг акций на "Мосбирже".

Согласно проспекту, Ozon Holdings планирует разместить 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения, а основные акционеры компании - Baring Vostok и ПАО АФК "Система" - могут в рамках размещения приобрести акции Ozon по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь на рынке от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн - при условии его полной реализации, плюс $135 млн от "Системы" и Baring. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.

После IPO и частного размещения количество акций Ozon в обращении составит 177 130 154 обыкновенные акции, или 181 630 154 ценные бумаги, при условии реализации опциона андеррайтерами (free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении, исходя из нижней границы ценового коридора - около $4,1 млрд (без опциона - $4 млрд), из верхней - $5 млрд ($4,9 млрд). По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.

Организаторы IPO - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал". Акции компании будут торговаться на NASDAQ под тикером OZON.

Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено свыше 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 фулфилмент-фабрик и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 тыс. кв. м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет более 12 тыс. точек выдачи заказов по России.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.