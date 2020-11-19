Ozon получил листинг на "Московской бирже"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ретейлер Ozon Holdings PLC в четверг получил листинг на "Московской бирже", говорится в материалах организатора торгов.

Американские депозитарные акции компании включены в первый котировальный список.

Как сообщалось, Ozon планирует провести IPO на NASDAQ. Источники агентства Reuters и "Интерфакса" отмечали, что одновременно или вскоре после листинга в США Ozon может провести вторичный листинг акций на "Московской бирже".

Согласно проспекту, Ozon Holdings планирует разместить 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon (американские депозитарные акции, представляют акции класса В) по цене размещения, а основные акционеры компании – Baring Vostok и ПАО АФК "Система" – могут в рамках размещения приобрести акции Ozon по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь на рынке от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн – при условии его полной реализации, плюс $135 млн от "Системы" и Baring Vostok. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.

После IPO и частного размещения количество акций Ozon в обращении составит 177 млн 130 тыс. 154 обыкновенных акций, или 181 млн 630 тыс. 154 ценных бумаг, при условии реализации опциона андеррайтерами (а free float в этом случае составит 19%). Капитализация при таком количестве акций в обращении, исходя из нижней границы ценового коридора, - около $4,1 млрд (без опциона - $4 млрд), из верхней – $5 млрд ($4,9 млрд). По словам знакомого с ситуацией источника, при условии конвертации всех действующих займов бизнес Ozon оценивается в $4,5-5,5 млрд.

Организаторы IPO – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал". Акции компании будут торговаться на Nasdaq под тикером OZON.

Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено свыше 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 фулфилмент-фабрик (центры выполнения комплекса операций с момента оформления заказа покупателем и до момента доставки этого заказа покупателю) и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 тыс. кв. м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет более 12 тыс. точек выдачи заказов по России.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же – у Baring Vostok.