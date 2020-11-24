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ВТБ нарастил выдачу ипотеки в московском регионе на 43%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - За первые десять месяцев 2020 года ВТБ выдал в Москве и области более 54,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 270 млрд рублей, что на 43% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

"Объем продаж стал рекордным для столичного региона и превысил результат за январь-октябрь прошлого года на 43%. Число сделок с ипотекой выросло почти на треть - на 31%, - говорится в сообщении.

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При этом в октябре на ипотеку пришлось почти 40% от общего объема выданных банком кредитов в Московском регионе - 39,6 млрд рублей, что на 80% больше, чем в октябре 2019 года.

На льготную ипотеку приходится 28% от общего числа сделок (13,8 тыс. кредитов), отметили в банке. В деньгах ее доля выше - это 48% (71,5 млрд рублей). Средний размер кредита составляет 4,9 млн рублей - это на 10% больше, чем в январе-октябре 2019 года.

При этом 31% заемщиков обращается в ВТБ для рефинансирования выданных ранее кредитов в связи с общим снижением ставок.

ВТБ Москва Подмосковье

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