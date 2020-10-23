ЦБ поддержал продление программы льготной ипотеки, призвав учитывать последствия

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддержал продление срока действия программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года с 1 ноября 2020 года, но призывает учитывать последствия. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы поддерживаем, поддержали продление льготной программы по ипотеке до середины следующего года. Считаем, что это программа очень эффективная, очень востребованная, показала себя действительно как очень удачный инструмент антикризисной политики", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что в дальнейшем "нужно иметь в виду последствия, которые могут сложиться".

"Сейчас риска перегрева мы не видим, чтобы было понимание, на данный момент. Но мы должны очень внимательно смотреть за ценами на жилье", - пояснила глава ЦБ.

По ее словам, льготная ставка может привести к тому, что возросший спрос людей, когда льготы завершатся, может резко упасть, что может привести к снижению цен на жилье и росту рисков ипотечного кредитования для банков.

"Важно, чтобы то снижение процентной ставки, которое происходит, оно происходит и под влиянием денежно-кредитной политики и, конечно, благодаря программам правительства по субсидированию ставки, чтобы вот этот выигрыш для людей, он не съедался ростом цен на жилье", - сказала Набиуллина.

По ее словам, когда стимулируется спрос с помощью таких программ, должна быть уверенность в том, что предложение не является "узким звеном" и "что у нас не происходит существенного роста цен.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле этого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Затем президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин объявили о продлении программы до 1 июля 2021 года. Минфин позднее сообщил о подготовке и внесении в правительство соответствующего проекта постановления кабмина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена весной с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.