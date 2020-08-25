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Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили еще в одном заказном убийстве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Следователи подозревают красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в соучастии в убийстве и руководстве ОПГ, еще одном заказном убийстве, сообщает во вторник пресс-служба СКР.

"Летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме $50 тысяч. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома №66 по улице Ады Лебедевой краевого центра, преступник несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ, убив его.

"После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения", - уточняют в ведомстве.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по части 3 статьи 33, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (Организация убийства по найму).

Ранее сообщалось, что Быкова обвиняют в соучастии в двойном убийстве в 1994 году, а также в руководстве преступным сообществом.

Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания задержали в Красноярске 7 мая, 8 мая он был арестован. Уголовное дело расследуется по статье 17 УК РСФСР (Соучастие в преступлении) и пунктам "з","н" статьи 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

Анатолий Быков

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