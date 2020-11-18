Путин призвал сократить сроки тестирования на COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Необходимо стремиться к сокращению сроков проведения тестов на коронавирус, так как установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов - это слишком долго, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает, то есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои, поэтому вы и перепроверяете, об этом вы мне уже говорили, объясняли. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой на совещании с членами правительства.

"Здесь ведь очевидные вещи, я думаю, всем. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег и так далее", - отметил он.

Президент добавил, что необходимо также увеличить выпуск вакцин. "Количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличить", - сказал Путин.

В настоящее время Роспотребнадзором установлен норматив для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 - его срок не должен превышать 48 часов.

В ходе разговора с Голиковой Путин напомнил, что еще пару месяцев назад она сообщала и о других тест-системах, "которые дают достаточно объективный результат за более короткий срок".

В свою очередь вице-премьер рассказала, что такие системы используются, но их обращение в обороте ограничено, в том числе, из-за стоимости. "Мы с учеными Роспотребнадзора, которые постоянно сопровождают нас в период этой сложной пандемии, все-таки выработали это решение - (предельный срок - ИФ) 48 часов. Потому что у нас разные регионы страны, доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных населенных пунктах", - пояснила Голикова.

Она отметила, что разрешено также использование экспресс-тестов, но их надо перепроверять при положительном результате тестом ПЦР.

Кроме того, в настоящее время Минцифры и Роспотребнадзор отрабатывают систему быстрого оповещения граждан о результатах тестирования.