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Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ждет официальных итогов выборов президента США, после чего поздравит победителя. Решения Дональда Трампа начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену недостаточно для этого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это решение Трампа достаточным для того, чтобы российский президент поздравил победителя.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что уже отмечалось, что поздравления будут направлены, как только будут объявлены официальные итоги выборов. "Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала", - сказал Песков.

Решение Трампа о передаче власти

Ранее во вторник Трамп заявил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Байдену.

Позднее во вторник GSA сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, передал телеканал CNN.

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Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова начать официальный переходный процесс. Письмо сигнализирует о том, что Мерфи официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

В соответствии с американским законодательством, администратор GSA, которую назначил Трамп, должна официально признать Байдена избранным президентом прежде, чем его команде разрешат взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию.

Выборы в США

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам политик также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Хроника 09 января 2018 года – 24 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп США Джо Байден

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