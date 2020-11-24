ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит вопрос о возвращении в СИЗО экс-главы ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, который с марта находится под домашним арестом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Бизнесмена обвиняют во многомиллиардном мошенничестве.

Представление о возвращении Израйлита под арест направил в суд руководитель Всеволожской службы исполнения наказания. Во ФСИН считают, что подозреваемый нарушает условия домашнего ареста.

По данным собеседника "Интерфакса", в представлении говорится, что Израйлит преимущественно по ночам незаконно выходит из дома, что фиксирует электронный браслет. При этом по условиям исполнения меры пресечения, Израйлиту можно выходить из дома только для явки в суд, посещения медицинских учреждений при заболевании, получения бытовых услуг.

Израйлит нарушения отрицает. По его словам, в указанные УФСИН периоды он был дома, а контрольное устройство всегда находится при нем, добавил источник.

Предпринимателя арестовали 28 декабря 2016 года, в марте 2020 года суд вопреки возражениям следствия перевел его под домашний арест.

Израйлиту вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), незаконный вывод денег з аграницу (п.а ч.3 ст. 193.1 УК) и отмывание (п.б ч.4 ст. 174.1 УК). Следствие считает, что он это совершил, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Бизнесменам, которые добровольно декларируют имущество за пределами России, закон предоставляет правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре 2019 года стало известно, что к его уголовному делу следователи ФСБ приобщили спецдекларацию, которую бизнесмен подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. О существовании документа они узнали из переписки сотрудников Израйлита. Декларация была изъята в центральном аппарате ФНС и приобщена к делу. Закон же предусматривает, что добровольная подача такой декларации с перечисленным имуществом за пределами России гарантирует бизнесу, что в России ему не могут быть предъявлены претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Защита бизнесмена долго добивалась запрета на использование в деле сведений из спецдекларации. В конце октября 2019 года президиум Верховного суда установил абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения. Затем в России был принят закон, который запрещает использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта.

В феврале 2020 года гособвинение пообещало ни использовать в суде спецдекларацию Израйлита или отдельные сведения из нее.