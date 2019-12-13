Госдума запретила использовать в уголовных делах декларации для амнистии капитала

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запретит использовать для уголовного преследования спецдекларации, которые бизнесмены подают в рамках амнистии капитала. Закон внесли в палату после скандала вокруг уголовного дела совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.

Закон гласит, что такая декларация, полученная в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий, является недопустимым доказательством по уголовному делу, если декларант не дает согласия на ее использование. Также спецдекларация или любая информация из нее не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела.

Закон запрещает следствию ссылаться и на сам факт предоставления фигурантом дела спецдекларации, либо на сведения из нее или документы и информацию, прилагаемые к ней.

В УПК закон вносит запрет на изъятие спецдекларации в интересах уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательства.

Депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Андрей Макаров внесли эти поправки в Думу в середине ноября 2019 года. 12 ноября Смольнинский суд в Петербурге отказался изъять из материалов дела Израйлита его спецдекларацию, представленную для амнистии капитала, несмотря на позицию президиума ВС.

Амнистия капитала действует с 2015 года. Эта процедура предусматривает добровольное декларирование бизнесменами активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. В этом случае им гарантируется освобождение от административной, налоговой и уголовной ответственности за налоговые нарушения, связанные с этими активами.

В начале 2016 года Израйлит подал декларацию в рамках амнистии капитала. 26 декабря 2016 года он был арестован по делу о создании преступной группы. В сентябре 2019 года стало известно, что в 2017 году сотрудники ФСБ изъяли у налоговиков его спецдекларацию и документ оказался в материалах уголовного дела бизнесмена.

30 октября 2019 года президиум Верховного суда России ввел категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы. Несмотря на это, Смольнинский суд в ноябре отказался исключить спецдекларацию Израйлита и основанные на ней доказательства из уголовного дела.