Бывшая советница Израйлита дала суду показания в его пользу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сумма, которую обвиняемый в мошенничестве экс-глава ОАО "Компания Усть-Луга" Валерий Израйлит, по версии следствия, похитил, поставляя некачественные трубы на строящуюся нефтебазу в порту, в действительности была потрачена на приобретение другого товара, следует из показаний свидетеля Натальи Беляковой.

Белякова была советницей Израйлита. Как рассказал "Интерфаксу" адвокат Сергей Азаров, на прошлой неделе ее допросили в Смольнинском районном суде Петербурга по ходатайству гособвинения.

Белякова рассказала, что 119 млн рублей - сумма, которую, согласно обвинительному заключению, Израйлит через посредника, подконтрольное ему ООО "Мегатрейд", направил на закупку некачественных труб, была потрачена на приобретение шиберных задвижек. Адвокат отметил, что такие показания Белякова давала после ознакомления с таблицами на своей флэш-карте.

"Из содержания этих таблиц стало известно, что чудесным образом, вплоть до копеек, совпадает сумма переведенных на шиберные задвижки денег, которую ФСБ засчитало якобы затраченной на покупку труб, а также дата перевода и основание - "выплата аванса". Сомнений нет: платёж, направленный на покупку одного товара, следователи приписали Израйлиту как похищенные средства якобы под видом покупки другого товара - труб", - прокомментировал Азаров.

Также Белякова отвергла довод обвинения о преступном сговоре с Израйлитом по поводу поставки на объект строительства некачественных труб. По словам женщины, она узнала о поставке низкопробных материалов от следователя в 2015 году, в то время как вменяемое Израйлиту преступление было совершено в 2010-2011 годах, добавил адвокат.

"Исходя из показаний ключевого свидетеля обвинения, это обвинение не подтверждается", - заключил собеседник агентства. Он отметил, что показания других свидетелей обвинения также не подтверждают версию следствия и прокуратуры.

В 2016 году Белякова была приговорена Дзержинским районным судом Петербурга к полутора годам заключения по уголовному производству, связанному с поставками тех же труб. Вместе с ней на скамью подсудимых попали еще пять человек: все они признали либо частично признали вину и уже отбыли наказание.

Израйлит находился под стражей с 28 декабря 2016 года. В марте суд перевел его под домашний арест. В ноябре ФСИН попросила вернуть его в СИЗО за незаконный выход из дома по ночам, но Смольнинский суд отклонил это представление.

Бизнесмену инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), незаконный вывод денег из России (п.а ч.3 ст.193.1 УК) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п.б ч.4 ст.174.1 УК), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Защита бизнесмена долго добивалась в судах запрета на использование в деле сведений из спецдекларации. В конце 2019 года в России был принят закон, который запрещает использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта. В феврале 2020 года гособвинение пообещало не использовать в суде над Израйлитом эти сведения.