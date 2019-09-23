"Ведомости" узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи ФСБ изъяли в центральном аппарате ФНС декларацию, которую совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит подал в 2016 году в рамках амнистии капитала, суд приобщил ее к уголовному делу об отмывании, по которому проходит бизнесмен. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы дела Израйлита, предоставленные защитой.

Глава Минфина Антон Силуанов в 2018 году заверял, что бизнес может пользоваться амнистией капитала и не опасаться, что эта информация попадет силовикам и предпринимателей "начнет кошмарить правоохранительная система", напоминает издание. В декабре 2014 года президент Владимир Путин, предлагая полную амнистию офшорного капитала, говорил: "Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там не будут, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов налоговых служб и правоохранительных органов".

Закон о добровольном декларировании прямо запрещает использование декларации в качестве доказательства по уголовному делу, если только ее не приобщил к делу сам декларант, заявляли в суде адвокаты Израйлита. Они требовали, чтобы декларация была исключена из дела. Судья Анжелика Морозова их ходатайство отклонила. Она решила, что поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства.

По данным защиты, следователи УФСБ Петербурга и Ленобласти получили декларацию Израйлита об амнистии в марте 2017 года. О ней они узнали из переписки сотрудницы бизнесмена в ICQ, которую они прочитали, изъяв у нее компьютер при обыске. Самого Израйлита арестовали в декабре 2016 года, по подозрению в участии в преступной группе, которая экономила на поставках некачественных труб для порта Усть-Луга и выводила деньги за границу.

Содержание декларации, в которой Израйлит указал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета, указано в обвинительном заключении. На основании этого документа бизнесмена обвинили в выводе средств за границу по подложным документам и в легализации средств, полученных в результате преступления.

Опрошенные изданием эксперты назвали использование декларации по амнистии опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы. О других таких случаях они пока не слышали. После выхода публикации "Ведомостей" многие из тех, кто поверил обещаниям властей, уже будут лететь за границу, предположил в беседе с газетой консультант, клиенты которого активно сдавали специальные декларации в ФНС.

Гарантии, что спецдекларации не будут использованы в качестве доказательств распространяются на любые составы преступлений, а не только на статьи, упомянутые в законе, это условие было главной гарантией, что бизнес может доверять государству, заявил партнер "Коблев и партнеры" Руслан Коблев.

Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев назвал основной проблемой российского законодательства постоянно меняющуюся правоприменительную практику и обвинительный уклон судебной системы. По его словам, законодатель хотел, чтобы декларации были тайной, но правоохранительные органы искажают смысл законов, а суд встает на их сторону. Из-за того, что судьи почти не вникают в обоснование ходатайств следователей и дают им карт-бланш на любые нарушения, законы могут перестать работать, предупредил юрист.

По данным Минфина на начало июня 2019 года амнистией воспользовались 19 000 человек. Силуанов отмечал, что за 2018 год было задекларировано более 10 млрд евро на счетах.