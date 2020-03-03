Бывший глава "Компании Усть-Луга" Израйлит переведен под домашний арест

Он провел в СИЗО больше трех лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд отказался продлить арест обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Валерию Израйлиту, бывшему руководителю и совладельцу ОАО "Компания Усть-Луга". Он переведен под домашний арест с 3 марта на два месяца.

Оглашая это решение, судья Анжелика Морозова отметила, что суд изучил доводы сторон и решил, что ходатайство обвинения можно отклонить.

Она указала на избыточность срока содержания Израйлита под стражей, а также на его положительные характеристики: подсудимый имеет правительственные награды и активно занимался благотворительностью, он ранее не судим и не оказывал сопротивления следствию и суду.

"Суд принимает во внимание также то, что Израйлит обвиняется в совершении тяжких преступлений, но в данном случае, на данном этапе судебного разбирательства применение более мягкой меры пресечения возможно", - отметила судья.

Обвинение в свою очередь возражало против просьбы защиты перевести бизнесмена под домашний арест, указывая, что это может помешать судебному разбирательству.

Израйлита арестовали в декабре 2016 года по подозрению в участии в преступной группе, которая экономила на поставках некачественных труб для порта Усть-Луга и выводила деньги за границу. С тех пор ему продлевали арест, так как следствие опасалось, что он может уехать из России.

Следствие вменяет Израйлиту два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (пункт "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд рублей.

В сентябре 2019 года стало известно, что к его уголовному делу следователи ФСБ приобщили спецдекларацию, которую бизнесмен подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. О существовании документа они узнали из переписки сотрудников Израйлита. Декларация была изъята в центральном аппарате ФНС и приобщена к делу. Закон же предусматривает, что добровольная подача такой декларации с перечисленным имуществом за пределами России гарантирует бизнесу, что в России ему не могут быть предъявлены претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Защита бизнесмена долго добивалась запрета на использование в деле сведений из спецдекларации. В конце октября 2019 года президиум Верховного суда установил абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения. Затем в России был принят закон, который запрещает использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта.

В феврале 2020 года гособвинение пообещало ни использовать в суде спецдекларацию Израйлита или отдельные сведения из нее.