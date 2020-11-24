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Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии
Фото: PA/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Дистанционный формат занятости сохранится в РФ после снятия ограничений по коронавирусу и приобретет межрегиональный характер, считает министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"Мы долго говорили о том, что цифровые технологии постепенно будут способствовать переходу на удаленную занятость, но пандемия ускорила этот процесс. Очевидно, что даже после снятия всех ограничительных мер дистанционная занятость останется распространенной практикой", - заявил Котяков во вторник в ходе онлайн-обсуждения в "Единой России" вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.

В РоссииВ Думе заявили, что законопроект об удаленке может заработать в 2021г.Читать подробнее

"Более того, я уверен, что удаленная занятость приобретет межрегиональный формат и несет в себе больше количество плюсов", - уточнил он. По словам Котякова, сегодня в удаленном формате "трудятся почти 3,7 млн человек".

Министр добавил, что "если в марте-апреле все сводилась к тому, что работавшие в офисе сотрудники просто остались дома, то сейчас постепенно работодатель задумывается о том, какие дополнительные возможности для него открывает эта форма занятости".

Котяков сказал, что возможность заключается в "цифровизации кадрового делопроизводства, куда уже вовлечены свыше 2 млн сотрудников".

Он предложил рассмотреть предварительные итоги эксперимента уже в начале 2021 года, а по итогам - подготовить поправки в Трудовой кодекс.

Минтруд Антон Котяков Коронавирус

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