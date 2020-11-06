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В Думе заявили, что законопроект об удаленке может заработать в 2021г.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о дистанционной и удаленной работе может быть принят в окончательном чтении до конца ноября и вступить в силу в январе 2021 года, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях, и с 1 января (2021 года) эти изменения вступят в силу", - сказал Исаев в пятницу журналистам по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

Депутат добавил, что в рамках рабочей группы представители правительства, работодателей и профсоюзов уже согласовали позицию по части поправок в законопроект ко второму чтению.

"Сохранена и даже расширена статья о сохранении заработной платы в случае временного перевода на дистанционную работу по независящим от работника и работодателя обстоятельствам, и в том случае, если работник не может работать дистанционно, ему определена оплата за простой по независящим от сторон причинам", - сказал Исаев.

Кроме того, по словам депутата, временный перевод сотрудника на дистанционную работу, согласно предлагаемым нормам, не сможет превышать 6 месяцев.

Законопроект об удаленке

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 16 июня, 21 июля прошел первое чтение. Среди авторов инициативы - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документом (973264-7) предлагается прописать в Трудовом кодексе РФ новые режимы работы, такие как временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Ранее Исаев, являющийся соавтором законопроекта, сообщил, что ко второму чтению планируется ввести понятие "график взаимодействия", который должен быть прописан в ТК РФ и определять время, в которое работник должен оставаться на связи с работодателем - за пределами этого графика наступает личное время сотрудника.

Как отмечал в разговоре с "Интерфаксом" другой соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, ко второму чтению законопроекта также планируется разграничить понятия дистанционной и удаленной работы.

"Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд - это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд - это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе", - сказал Тарасенко "Интерфаксу".

Андрей Исаев Госдума Единая Россия

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