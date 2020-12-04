Офисных сотрудников спросили, чем раздражают их коллеги на удаленке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Опрос работающих россиян показал, что привычки коллег при дистанционной работе раздражают гораздо меньше, чем в офисе: на удаленке 38% опрошенных сказали, что сослуживцы их ничем не раздражают, в офисе таких респондентов оказалось 18%.

Опрос провел исследовательский центр портала SuperJob.ru среди 1600 россиян возраста 19+, имеющих постояннную работу. Исследование проходило с 19 по 30 ноября 2020 года.

Самым неприятным явлением в рабочем общении через интернет стало игнорирование сообщений и звонков (7%). На втором месте - лень (6%). 4% назвали привычку звонить после окончания рабочего дня, и по 2% - рассеянность и привычку пить чай во время сеансов связи.

При работе в офисе оказалось, что людей чаще всего раздражает курение коллег. Эту привычку назвали 9% опрошенных. По 7% назвали сплетни и хамство. Лень и громкая речь сослуживцев в офисе раздражает по 5% опрошенных, опоздания, медлительность и некомпетентность коллег - по 4%.

По словам социологов, в целом женщины оказались более терпеливы к привычкам коллег и в офисе, и на удаленке: они чаще мужчин утверждали, что их не раздражают поведение и манеры сослуживцев.