Суд отказал ФСИН в возвращении в СИЗО бизнесмена Израйлита

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга не стал ужесточать меру пресечения бизнесмену Валерию Израйлиту, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Бывший руководитель ОАО "Компания Усть-Луга" был арестован в конце декабря 2016 года, а в марте 2020 года его перевели под домашний арест.

Электронный браслет и мобильное контрольное устройство бизнесмену установили 27 октября. 16 ноября во ФСИН проверили данные и решили, что он по ночам регулярно незаконно выходил из дома, хотя по условиям домашнего ареста это ему разрешено только для поездок в суд, посещения врача в случае болезни и получения услуг.

Предприниматель утверждал, что в перечисленные в иске периоды времени он находился дома вместе с браслетом.

Начальник филиала Всеволожского района службы исполнения наказания решил, что условия пребывания под домашним арестом нарушены, и потребовал вернуть Израйлита в СИЗО.

"Суд решил - неубедительно, и в удовлетворении представления отказал", - сообщила пресс-служба судов.

Израйлиту вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК), незаконный вывод денег за границу (п.а ч.3 ст. 193.1 УК) и отмывание (п.б ч.4 ст. 174.1 УК). Следствие считает, что он это совершил, занимая должность председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Бизнесменам, которые добровольно декларируют имущество за пределами России, закон предоставляет правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре 2019 года стало известно, что к его уголовному делу следователи ФСБ приобщили спецдекларацию, которую бизнесмен подал в 2016 году в рамках амнистии капитала. О существовании документа они узнали из переписки сотрудников Израйлита. Декларация была изъята в центральном аппарате ФНС и приобщена к делу.

Защита бизнесмена долго добивалась запрета на использование в деле сведений из спецдекларации. В конце октября 2019 года президиум Верховного суда установил абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения. Затем в России был принят закон, который запрещает использовать спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства, кроме как по инициативе декларанта.

В феврале 2020 года гособвинение пообещало не использовать в суде спецдекларацию Израйлита или отдельные сведения из нее.