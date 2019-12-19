Апелляция запретила истребовать спецдекларацию Израйлита из ФНС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге в четверг отменил постановление суда первой инстанции об истребовании у Федеральной налоговой службы (ФНС) специальной декларации обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Валерия Израйлита, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Азаров.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в августе, рассматривая дело о банкротстве Израйлита, удовлетворил ходатайство регионального управления Росимущества об изъятии у ФНС предоставленной в рамках амнистии капитала декларации бизнесмена. В документе содержатся сведения о его имуществе, контролируемых иностранных компаниях и счетах в банках за пределами РФ. Защита коммерсанта смогла добиться отмены разрешения на выемку спецдекларации.

"Несмотря на то, что данное решение суда находится исключительно в рамках арбитражного производства и к рассматриваемому Смольнинским районным судом уголовному делу о мошенничестве в порту Усть-Луга отношения не имеет, основание у этих разных судебных историй одно. Если бы спецдекларацию не изъяли, не было бы ни того дела, ни другого, и сегодня, наконец, поставлена под удар законность т.н. "источника заболеваний", - сказал Азаров.

По словам защитника, суд также установил неправомочность участия в данном арбитражном процессе представителя Росимущества: "Ни один суд не выносил определения о допуске в качестве участника разбирательства этого человека, который прикрывается интересами государства. В этой ситуации важно понимать, что мой подзащитный никогда не являлся и не является совладельцем уставного капитала или акций в предприятиях с госучастием. Ну какое здесь "федеральное имущество"?"

Рассуждая о перспективах развития уголовного процесса о вменяемом Израйлиту мошенничестве, Азаров отметил, что использование спецдекларации для возбуждения данного уголовного дела изначально "кричало" о своей незаконности: "В основании для возбуждения уголовного дела лежит рапорт оперуполномоченного, в котором он в качестве доказательства признаков преступления Израйлита сослался на его спецдекларацию. УПК РФ требует, чтобы возбуждение уголовного дела всегда носило законный характер, следовательно, в данном деле источник изначально порочный".

Он отметил, что январе в УПК РФ могут быть внесены поправки, предписывающие запрет на использовании спецдекларации в качестве доказательства виновности. Однако ввиду того, что нормы УПК не имеют обратной силы, распространяться они будут на события, происходящие после их принятия.

В настоящий момент в судебном следствии о мошенничестве сделан плановый перерыв до 15 января следующего года. Процесс по делу о банкротстве Израйлита возобновится в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 января.

Обвинения в адрес Израйлита

Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (пункт"а" части 3 статьи 193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), которые он, по версии следствия, совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается следствием в 3,5 млрд рублей.

Спецдекларация как налоговая тайна

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре текущего года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России.

Президиум Верховного суда РФ в октябре-ноябре 2019 года спешно ввел абсолютный запрет на использование спецдеклараций любыми государственными органами, в том числе правоохранительными, против декларантов в уголовном судопроизводстве, а также в делах о налоговых и административных правонарушениях. Ходатайство об исключении было заявлено повторно, однако 12 ноября его снова отклонили.

В Госдуму также был оперативно внесен законопроект схожего содержания. 13 декабря он был принят в третьем чтении.

Израйлит находится под стражей с 28 декабря 2016 года. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась в связи с тем, что обвиняемый, по мнению следствия, обладает возможностью покинуть территорию РФ и всеми условиями для проживания за ее пределами. 3 декабря Смольнинский суд Петербурга продлил срок ареста бизнесмена до 6 марта следующего года.

Амнистия капиталов в РФ началась 1 июля 2015 года, сейчас идет третий ее этап.

В рамках амнистии подано порядка 19 тыс. деклараций. Общая сумма задекларированного имущества по ним составляет около 35 млрд евро, приводил в ноябре статистику первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ходе первого этапа амнистии было подано 7178 деклараций, в ходе второго - 11714, сообщалось ранее.