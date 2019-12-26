Была бы спецдекларация, а статья найдется

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российским бизнесменам, воспользовавшимся амнистией капиталов, 2019 год принес нешуточные треволнения. Выяснилось, что иммунитет на уголовное преследование, обещанный в обмен на декларирование зарубежных активов, не дает 100%-й гарантии безопасности. Верховному суду (ВС) РФ и парламенту пришлось вмешаться в ситуацию, но экспертам результат не внушает особого оптимизма.

Обещания и легализация

"Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти его там, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов", - объяснял в декабре 2014 года принципы амнистии капиталов президент РФ Владимир Путин.

Конструкция стартовавшей 1 июля 2015 года амнистии предусматривала иммунитет от уголовного преследования по шести экономическим составам, среди которых уклонение от репатриации денег и уплаты налогов (статья 193, части 1 и 2 статьи 194, статьи 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса (УК) РФ). Он распространялся не только на декларантов, но и номинальных владельцев имущества. Сведения из спецдекларации признавались налоговой тайной, их запрещалось использовать в качестве основания для возбуждения уголовных, административных и налоговых дел.

Обещаниям властей поверили по крайней мере около 19 тысяч бизнесменов, свидетельствует статистика Федеральной налоговой службы (ФНС). В ходе первого этапа амнистии было подано 7178 спецдеклараций, в ходе второго - 11714.

Что пошло не так

Однако отношение силовиков к тайне спецдекларации оказалось менее трепетным. По их мнению, иммунитет от уголовного преследования и использования спецдеклараций при расследованиях не абсолютный. Он не действует, посчитали некоторые правоохранители, если бизнесмен привлекается к ответственности не по статье из "охранного" перечня статей УК РФ.

И это на собственном опыте ощутил совладелец компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит, обвиняемый в выводе средств за границу при строительстве одноименного порта в Ленинградской области. Он является фигурантом уголовного дела по статьям, на которые не распространялся иммунитет амнистии капиталов - особо крупное мошенничество, вывод средств за границу по подложным документам и легализация преступных средств (статьи 159, 174.1 и 193.1 УК РФ). По словам адвоката предпринимателя Виктории Бурковской, обвинение строится на основании рапорта, который содержат сведения из спецдекларации.

О ней следствие узнало из переписки сотрудников Израйлита в ICQ, затем добилось разрешения суда на ее выемку в здании центрального аппарата ФНС и использовало ее как доказательство в уголовном деле. Смольнинский райсуд в Петербурге в действиях следствия нарушений не нашел, несмотря на протесты защиты бизнесмена.

Разъяснили, но не убедили

"В целом безусловно все гарантии, которые давались, должны выполняться. Это конкретный случай надо рассматривать, только четко зная детали", - говорил в сентябре журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на вопросы об отказе райсуда в Петербурге исключить из уголовного дела спецдекларацию и документы со сведениями о ней.

Но и после это заявления ситуация развивалась по тому вектору, что "конкретный случай" будут рассматривать с точки зрения подхода "правоохранительные органы не ошибаются". Судья Александр Ботин, который получил жалобу о законности изъятия спецдекларации Израйлита, отказался передать ее на рассмотрение в ВС РФ в кассационном порядке.

Затем, правда, определение Ботина отменил зампред ВС РФ Владимир Давыдов, а немного позднее высказался президиум высшего суда. Он дважды выпустил разъяснения для судов, как поступать в таких случаях. Из них следовало, что запрет на использование спецдеклараций в уголовных делах является абсолютным и не зависит от статей, которые вменяют фигурантам.

Это же в ноябре подтвердил и президент Путин. "Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - сказал он.

Однако Смольнинский райсуд проявил независимость и все равно отказался признавать недопустимым доказательством в деле Израйлита спецдекларацию. "У нас до сих пор спецдекларация не признана недопустимым доказательством, и не признаны недопустимым доказательством все те документы, которые содержат сведения из спецдекларации", - сказала Бурковская "Интерфаксу".

Впрочем, не все так печально. Арбитражные суды быстрее уловили тренд, и в деле о личном банкротстве Израйлита апелляция в декабре отменила решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области об истребовании у ФНС спецдекларации. На ее получении настаивало местное управление Росимущества.

Прямой запрет

ВС РФ в своих разъяснения признавал, что между конструкцией закона об амнистии с ее сокращенным "охранным" перечнем статей УК РФ и нормами Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и РФ и закона об оперативно-разыскной деятельности существует коллизия (противоречие между правовыми нормами - ИФ). Разрешаться она, по мнению ВС РФ, должна в пользу требований закона об амнистии.

Но, тем не менее, коллизии вредны для правопорядка, и депутаты, видимо, убедились, что без прямого законодательного запрета на использование спецдеклараций для возбуждения уголовных дел не обойтись. Парламент за два месяца внес соответствующие коррективы в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.

Спецдекларация будет считаться недопустимым доказательством, если декларант не даст согласия на ее использование. Не может она сама и информация из нее служить поводом для возбуждения дела.

Надежды на такие изменения в УПК РФ возлагает и защита Израйлита. После вступления соответствующих поправок в силу адвокаты бизнесмена подадут новое, уже третье, ходатайство об исключении спецдекларации из дела, говорит Бурковская. Без этого, по-видимому не обойтись: по словам адвоката, прокурор на одном из заседаний по уголовному делу уже после разъяснений ВС РФ говорила о том, что закон об амнистии капиталов не имеет приоритета над УПК РФ.

История с Израйлитом вряд ли пойдет на пользу авторитету судебной системы, отмечают эксперты. "Все в законе невозможно предусмотреть, поэтому суд должен всегда применять закон с учетом его общего смысла и специальных методов толкования. В частности, из целевого толкования следует, что поданные лицом декларации не должны использоваться против него же. Чиновники обычно толкуют закон буквально, но судьи на то и судьи, чтобы обращаться не только к букве, но и к духу закона. Поэтому в целом ситуация стала следствием неспособности судов выполнять свою непосредственную функцию", - считает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Еще одно следствие "казуса Израйлита" - еще более настороженное отношение бизнеса к обещаниям государства. "Это именно тот случай, когда "ложечки-то нашлись, а вот осадочек остался", и его вполне достаточно для тех, кто колебался, хотел на что-то надеяться и был бы рад верить государству. Доверие очень долго формируется, не словами, а конкретными делами, и утрачивается одним днем", - полагает Зарипов.

Не единственный

Израйлит, кстати, может оказаться не единственным, кто столкнулся с нарушением гарантий в рамках закона об амнистии капиталов. В мае сообщалось, что следствие изъяло спецдекларацию председателя совета директоров и основного владельца компании-производителя напитков АО "Вятич" Николая Курагина в рамках уголовного дела о переводе 3,8 млн евро на счета нерезидентов по подложным документам (статья 193.1 УК РФ). Юристы сразу же подали ходатайство следствию о возврате документа, но правоохранители отказались это сделать, рассказывал "Интерфаксу" в мае пресс-секретарь "Вятича" Владимир Маматов.

Через несколько месяцев спецдекларацию вернули Курагину, сказал Маматов "Интерфаксу" в конце декабря. "Но материалы из нее фактически лежат в основе дела, поскольку финансовые действия, которые инкриминируются "неустановленным лицам", были задекларированы в ней", - говорит он.

По его словам, дело находится на этапе следственных действий, обвинение не предъявлено, а в материалах дела по-прежнему используется формулировка "неустановленные лица из числа руководства торговой компании "Вятич", которая была ликвидирована в 2017 году при полном отсутствии претензий налоговых органов.

Возможные последствия

Коллизию, которую недосмотрел законодатель, ВС РФ и парламентариям пришлось устранять по ходу третьего этапа амнистии капиталов, который начался 1 июня 2019 года и должен закончиться 29 февраля 2020 года.

Чиновники не называли пока цифр, которые показали бы состояние текущего интереса бизнеса к возможности декларировать зарубежные активы. Негативный информационный фон этой осени не позволяет надеяться на то, что в конце третьего этапа случится заметный всплеск желающих воспользоваться третьим этапом амнистии, считает Зарипов.