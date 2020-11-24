Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

Суд продлил арест историку Дмитриеву до 27 февраля

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд продлил на три месяца, до 27 февраля арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщил представитель потерпевшей стороны Игорь Перов.

Следующее заседание по делу Дмитриева судья Екатерина Хомякова назначила на 27 декабря.

Суд в третий раз рассмотрит дело, в рамках которого историку вменяют развратные действия, изготовление детской порнографии и хранение фрагментов оружия (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "в" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК).

В 2018 году судья городского суда Марина Носова по двум первым обвинениям Дмитриева оправдала и признала только виновным в незаконном хранении деталей оружия.

При повторном рассмотрении в 2020 году судья Александр Мерков 22 июля оправдал Дмитриева.

Верховный суд Карелии 29 сентября 2020 года отменил оба приговора и направил дело на пересмотр.

Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в "совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 года колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев вины не признает.

Он содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий, проводившихся в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Мемориал Юрий Дмитриев Петрозаводский суд Верховный суд Карелии Игорь Перов

Новости по теме

Новости

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
Пандемия коронавируса

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны
Пандемия коронавируса

В РФ не зафиксировано ни одного случая повторного заражения COVID-19

Прокурор потребовал 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');