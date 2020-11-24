Суд продлил арест историку Дмитриеву до 27 февраля

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд продлил на три месяца, до 27 февраля арест главе карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Об этом сообщил представитель потерпевшей стороны Игорь Перов.

Следующее заседание по делу Дмитриева судья Екатерина Хомякова назначила на 27 декабря.

Суд в третий раз рассмотрит дело, в рамках которого историку вменяют развратные действия, изготовление детской порнографии и хранение фрагментов оружия (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "в" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК).

В 2018 году судья городского суда Марина Носова по двум первым обвинениям Дмитриева оправдала и признала только виновным в незаконном хранении деталей оружия.

При повторном рассмотрении в 2020 году судья Александр Мерков 22 июля оправдал Дмитриева.

Верховный суд Карелии 29 сентября 2020 года отменил оба приговора и направил дело на пересмотр.

Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в "совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 года колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев вины не признает.

Он содержится в СИЗО-1 Петрозаводска.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий, проводившихся в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.