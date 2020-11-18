Суд дважды вернул историку Дмитриеву кассационную жалобу на приговор

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд дважды отказался принять кассационную жалобу лидера карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева на приговор Верховного суда республики по статье о насильственных сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев в среду.

"Суд уже дважды вернул жалобу, якобы там что-то не так сделано", - сказал он.

По его словам, суд аргументирует отказы тем, что в заявлениях не приведены обоснования для обжалования.

Если суд примет заявление, он будет должен направить жалобу в Третий кассационный суд.

Ануфриев высказал мнение, что процедуру принятия жалобы тормозит пересмотр дела по обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и в хранении фрагментов ружья.

"Верховный суд принял, на мой взгляд, странное решение. Потому что дело-то одно, а он его разбил. По одной части увеличил наказание до 13 лет (по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью. - ИФ.), а вторую часть направил на новое рассмотрение. Я так понимаю, коллизия в этом", - отметил Ануфриев.

Городской суд перенес с 18 на 24 ноября повторное рассмотрение дела Дмитриева по обвинениям в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. "в" ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК).