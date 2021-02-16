Защита историка Дмитриева обжалует его приговор в ВС России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Защита карельского историка Юрия Дмитриева обжалует в Верховном суде России решение кассационной инстанции, которая оставила в силе его обвинительный приговор. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобы на приговор Дмитриеву, который приговорен к 13 годам колонии.

Перед этим Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор Верховного суда Карелии по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Верховный суд Карелии в сентябре увеличил Дмитриеву наказание за сексуальное насилие над дочерью до 13 лет, а дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу.

Повторное рассмотрение этих трех пунктов обвинения Петрозаводский горсуд отложил, поскольку материалы дела рассматривались в кассационном суде.

Дмитриев вины не признает.

Дмитриев - руководитель карельского отделения Международного исторического общества "Мемориал". Международный "Мемориал" в России признан иностранным агентом.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.