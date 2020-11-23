В Минэнерго пообещали восстановить к среде работу основных электросетей Приморья

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ ожидает восстановления работы основных электросетей Приморья к среде, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак через пресс-службу.

"Работа основных электросетей 35-220 кВ будет восстановлена к среде", - сказал он.

Ранее он сообщил, что энергоснабжение около 40 тыс. человек в Приморье могут восстановить в течение суток-полутора. Что касается теплоснабжения, то, по словам замминистра, по состоянию на 17:00 по Москве было полностью обеспечено теплоснабжение города Артем. "По Владивостоку по оставшимся районам мы рассчитываем, что завтра до обеда максимум все дизели на котельных будут расставлены на оставшихся", - сказал он.

Для устранения последствий ЧС и восстановления энергоснабжения в регион из Москвы ранее были направлены восемь дизель-генераторных установок большой мощности, ряд генераторов был найден и внутри региона. "Ресурсы, которые были переброшены, в принципе мы оцениваем, что их, наверное, пока достаточно. Оптимистично оцениваем", - сказал Грабчак.

Впрочем, он отметил, что в дальнейшем ведомство проведет совместно с регионом работу по оценке потребностей в дизель-генераторных установках.

"Плюс мы договорились сейчас со всеми энергокомпаниями, чтобы все дизели, которые туда перемещены, они останутся, пока полностью не будет восстановлена нормальная схема энергоснабжения. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно", - заключил он.

Согласно сообщению Минэнерго РФ, пока ведутся работы по восстановлению энергоснабжения 73 тыс. потребителей в 35 населённых пунктах, в том числе в городах Владивосток и Артём. Без теплоснабжения остаются около 19,2 тыс. человек.