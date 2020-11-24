В Приморье шестой день без света остаются больше 60 тысяч человек

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На юге Приморья после ледяного дождя шестой день без теплоснабжения остаются около 19 200 человек, без света - 60 870, сообщили в Минэнерго. Таковы были данные на 11 утра по московскому времени. Без света и тепла оставались потребители в 33 населенных пунктах, в том числе, во Владивостоке и Артеме.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, специалисты подключили к теплу все дома в районе Чуркин во Владивостоке. Жильцам, оставшимся без отопления, пообещали сделать перерасчет платы за услуги ЖКХ.

На вечер вторника, по данным руководителя муниципального унитарного предприятия "Владивостокское предприятие электрических сетей" Михаила Никуленко, все дома района Чуркин были подключены к теплу, в некоторых даже появилась горячая вода. Из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, по аварийной схеме - 13.

Сложной остается ситуация на острове Русский, где без света остались 1600 потребителей.

Продолжаются работы во Владивостоке, Михайловском районе. В Артеме подключены 60 многоквартирных домов, до конца дня планируют вернуть свет еще 50 домам.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, разрыв каналов интернет-связи, перебои в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак спрогнозировал, что работа основных электросетей Приморья будет восстановлена к среде.