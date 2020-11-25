Яндекс представил очередную "умную" колонку
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" выводит на рынок новую "умную" колонку, получившую название "Станция Макс", говорится в сообщении компании.
"Макс" - третья версия "Яндекс.Станции". По данным компании, свое название колонка получила благодаря улучшенному звучанию.
"Главные отличия новой колонки - мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана", - говорится в сообщении "Яндекса".
"Станция Макс" доступна для предзаказа с 25 ноября, старт продаж запланирован на 1 декабря. Новая колонка стоит 16 990 рублей.