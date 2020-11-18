Дума приняла законы о верховенстве Конституции над международным правом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении четыре президентских законопроекта о приоритете Конституции России над международными актами и договорами.

Все эти проекты направлены на масштабное обновление российского законодательства в соответствии с новой конституционной нормой о приоритете Основного закона над международными правовыми актами. Президент внес их в палату 14 октября, 17 ноября они прошли второе чтение.

Два закона вносят изменения отдельно в Гражданский (№ 1036226-7) и Уголовно-процессуальный (№ 1036233-7) кодексы. Третий закон (№ 1036240-7) вносит аналогичные поправки о приоритете Конституции в три других кодекса - Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства.

Четвертая инициатива (№ 1036254-7) вносит правки о верховенстве Конституции над международными актами и решениями в более чем сотню федеральных законов широкого спектра - начиная от защиты прав потребителей, экспортного контроля и донорства крови и заканчивая виноградарством, рыбоводством и защитой капиталовложений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что эти законы направлены на защиту суверенитета России.

"Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права. Внесенные президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства", - объяснял он.

Таким образом, по состоянию на 18 ноября в стенах Госдумы остались только два законопроекта из шести, внесенных президентом в рамках "второго пакета" 14 октября - это законопроект о Госсовете (№ 1036217-7), который пока готовится ко второму чтению (11 ноября прошел первое чтение) и поправки о приоритете Конституции в еще один кодекс - Семейный (№ 1036249-7), которые пока не вышли на первое чтение.