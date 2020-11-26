Мост на остров Русский будет закрыт до 30 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Движение по мосту на остров Русский по Владивостоке откроют ориентировочно 30 ноября. Его закрыли из-за обледенения 21 ноября и с тех пор чистят. К очистке моста чиновники хотят привлечь альпинистов из других регионов Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Пока попасть на остров можно паромом, который совершает девять рейсов в сутки.

За сутки промышленные альпинисты убрали 150 тонн льда, еще около 1000 тонн остаются на конструкциях. "Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вант, работы займут еще неделю", - сказал в оперативном штабе по ликвидации последствий обледенения первый замдиректора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Росавтодора" Дмитрий Бабак.

Чиновники считают, что даже частично возобновить движение по мосту нельзя из-за больших рисков - от ветра лед падает на середину проезжей части, безопасных зон нет.

По словам Бабака, краю не хватает профессиональных промышленных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

Губернатор региона Олег Кожемяко решил, что нужно позвать дополнительные бригады альпинистов из других дальневосточных регионов, чтобы восстановить движение по мосту как можно скорее.

Как сообщалось, в ночь на 19 ноября на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад и ледяной дождь, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Мост на остров Русский закрыли 21 ноября, когда с обледенелых вант на дорожное полотно стали падать куски льда. На паром образовались многочасовые очереди.

При этом часть жителей острова Русский неделю остаются без света из-за аварий на энергосетях, вызванных циклоном. Восстановлением энергоснабжения занимается "Оборонэнерго". Для жителей острова военные, местные власти и волонтеры развернули полевые кухни, раздают газовые плиты и газовые баллоны.